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بهدف قاتل في الثانية الأخيرة .. الزمالك يهزم الأهلي ويتوج بالسوبر الإفريقي (فيديو)

الرياضة

بهدف قاتل في الثانية الأخيرة .. الزمالك يهزم الأهلي ويتوج بالسوبر الإفريقي (فيديو)
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توج فريق الزمالك لكرة اليد بلقب كأس السوبر الإفريقي عقب فوزه على غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 28-27، في مباراة أقيمت اليوم الجمعة بمدينة 6 أكتوبر.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 16-14، قبل أن يقلب الزمالك الطاولة ويحقق الفوز مع نهاية أحداث الشوط الثاني، بتصويبة قوية ليحيى الدرع في الثانية الأخيرة.

وتوج الزمالك باللقب السابع في تاريخه في مسابقة السوبر الإفريقي، حيث حصل على اللقب 6 مرات من قبل في أعوام 2002، 2010، 2011، 2012، 2018، 2019.

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كما ضمن الفريق الأبيض التواجد للمرة الخامسة في كأس العالم للأندية "سوبر غلوب"، المقرر إقامتها في السعودية خلال الفترة من 5 وحتى 9 أكتوبر المقبل.

المصدر: وكالات

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