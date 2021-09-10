بهدف قاتل في الثانية الأخيرة .. الزمالك يهزم الأهلي ويتوج بالسوبر الإفريقي (فيديو)
توج فريق الزمالك لكرة اليد بلقب كأس السوبر الإفريقي عقب فوزه على غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 28-27، في مباراة أقيمت اليوم الجمعة بمدينة 6 أكتوبر.
وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 16-14، قبل أن يقلب الزمالك الطاولة ويحقق الفوز مع نهاية أحداث الشوط الثاني، بتصويبة قوية ليحيى الدرع في الثانية الأخيرة.
#الزمالك بطل السوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخه بصاروخية العملاق #يحيى_الدرع في الثانية الأخيرة من عمر المباراة 28-27 🤾— محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) September 10, 2021
مبروووك للزمالك ،وهاردلك للأهلي ..مباراة ولا أروع بصراحة
ُ#الأهلي_الزمالك #السوبر_الأفريقيpic.twitter.com/maVDaRHVuc
الـقـاضـيـة مـمـكـن عـلـى الـطـريـقـة الـزمـلـكـاويـة 💥🏹— Egypt Sports Network (@ESNEgypt_) September 10, 2021
هدف يحيى الدرع التاريخي في الثانية الأخيرة امام الأهلي 🔥🔥🏹🏹 pic.twitter.com/8PU84Zy8NK
وتوج الزمالك باللقب السابع في تاريخه في مسابقة السوبر الإفريقي، حيث حصل على اللقب 6 مرات من قبل في أعوام 2002، 2010، 2011، 2012، 2018، 2019.
كما ضمن الفريق الأبيض التواجد للمرة الخامسة في كأس العالم للأندية "سوبر غلوب"، المقرر إقامتها في السعودية خلال الفترة من 5 وحتى 9 أكتوبر المقبل.
المصدر: وكالات
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