بهدف قاتل في الثانية الأخيرة .. الزمالك يهزم الأهلي ويتوج بالسوبر الإفريقي (فيديو)

توج فريق الزمالك لكرة اليد بلقب كأس السوبر الإفريقي عقب فوزه على غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 28-27، في مباراة أقيمت اليوم الجمعة بمدينة 6 أكتوبر.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 16-14، قبل أن يقلب الزمالك الطاولة ويحقق الفوز مع نهاية أحداث الشوط الثاني، بتصويبة قوية ليحيى الدرع في الثانية الأخيرة.

#الزمالك بطل السوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخه بصاروخية العملاق #يحيى_الدرع في الثانية الأخيرة من عمر المباراة 28-27 🤾

مبروووك للزمالك ،وهاردلك للأهلي ..مباراة ولا أروع بصراحة



ُ#الأهلي_الزمالك #السوبر_الأفريقيpic.twitter.com/maVDaRHVuc — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) September 10, 2021

الـقـاضـيـة مـمـكـن عـلـى الـطـريـقـة الـزمـلـكـاويـة 💥🏹

هدف يحيى الدرع التاريخي في الثانية الأخيرة امام الأهلي 🔥🔥🏹🏹 pic.twitter.com/8PU84Zy8NK — Egypt Sports Network (@ESNEgypt_) September 10, 2021

وتوج الزمالك باللقب السابع في تاريخه في مسابقة السوبر الإفريقي، حيث حصل على اللقب 6 مرات من قبل في أعوام 2002، 2010، 2011، 2012، 2018، 2019.

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كما ضمن الفريق الأبيض التواجد للمرة الخامسة في كأس العالم للأندية "سوبر غلوب"، المقرر إقامتها في السعودية خلال الفترة من 5 وحتى 9 أكتوبر المقبل.

المصدر: وكالات