تحديد موعد محاكمة نجم مانشستر سيتي المتهم بالاغتصاب

يمثل الفرنسي بنجامين ميندي مدافع مانشستر سيتي أمام المحكمة في يناير المقبل، لمواجهة تهم اغتصاب امرأتين والاعتداء الجنسي على ضحية ثالثة.

وتحدث ميندي فقط لتأكيد اسمه خلال جلسة استماع استمرت 45 دقيقة في محكمة بمدينة تشيستر شمال غربي إنجلترا، اليوم الجمعة.

وتم تحديد 24 يناير المقبل موعدا لبدء محاكمته.

واستمع الدولي الفرنسي ميندي البالغ من العمر 27 عاما، إلى الإجراءات المترجمة إليه عبر مترجم فرنسي كان يجلس خلفه في قفص الاتهام.

ولم يتم توجيه التهم إليه ولم يتم تقديم أي التماسات خلال جلسة الاستماع التي تناولت إلى حد بعيد الأمور الإدارية التي تسبق المحاكمة.

ومن المقرر عقد جلسة استماع أخرى في 15 نوفمبر المقبل.

ويواجه ميندي أربعة اتهامات بالاغتصاب، واتهاما بالاعتداء الجنسي.

وقيل إن الاعتداءات المزعومة على ثلاث نساء مختلفات، بينهن واحدة دون سن 18 عاما، حدثت في عنوان منزله.

المصدر: أ ب