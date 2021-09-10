 
مباشر

رغم رحيله عن النادي.. برشلونة يوجه رسالة لميسي

الرياضة

رغم رحيله عن النادي.. برشلونة يوجه رسالة لميسي
AFP JUAN IGNACIO RONCORONI
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r9bz

وجه برشلونة الإسباني رسالة إلى لاعبه السابق ليونيل ميسي، بعد تخطيه لرقم أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، رغم رحيل الأرجنتيني عن الفريق والانتقال إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وقال برشلونة في رسالة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "الهداف التاريخي لأمريكا الجنوبية للمنتخبات، مبروك يا ليو".

إقرأ المزيد
بالفيديو.. ميسي يذرف الدموع أمام 21 ألف متفرج
بالفيديو.. ميسي يذرف الدموع أمام 21 ألف متفرج

وسجل ميسي ثلاثية في شباك بوليفيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، ضمن المواجهة التي انتهت بفوز بلاده 3-0.

بهذا سجل ميسي هدفه الـ 79 بقميص "راقصي التانغو"، ليكسر رقم أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه لأكثر اللاعبين تسجيلا في أمريكا الجنوبية.

المصدر: twitter/fcbarcelona

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا