للمرة الثانية.. رياض محرز ممنوع من القيادة في إنجلترا

تعرض الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، لحظر قيادة سيارته لمدة 56 يوما، على خلفية قيادته بسرعة بلغت 120 ميلا في الساعة في أحد الطرق السريعة.

وتم تغريم جناح مانشستر سيتي البالغ 30 عاما، 2500 جنيه إسترليني، ومنعه من القيادة لمدة 56 يوما من قبل القضاة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكان محرز يقود سيارته الرمادية التي تبلغ قيمتها 100 ألف جنيه إسترليني، والتي تبلغ سرعتها القصوى 189 ميلا في الساعة، عندما ارتكب المخالفة.

Man City's Riyad Mahrez banned from roads after being caught speeding at 120mph on a motorway https://t.co/DbZCfknhvb — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) September 10, 2021



وأفادت الصحيفة بأن المخالفة وقعت أثناء سفر محرز جنوبا بالقرب من التقاطع 11 في كانوك، في مايو من العام الماضي.

واعترف محرز بأنه مذنب في السرعة في نوفمبر، وعوقب من قبل قضاة في مدينة "ستافوردشاير" في 3 يوليو.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يخالف فيها محرز القانون أثناء القيادة، إذ تلقى حظرا لمدة ستة أشهرفي عام 2016 أثناء وجوده في نادي ليستر سيتي، لقيادته بسرعة 77 ميلا في الساعة في منطقة يسمح بسرعة 50 ميلا في الساعة.

وتم تغريم محرز حينها 900 جنيه إسترليني، وقال محاميه إنه سيكون قادرا على دفعها على الفور.

المصدر: dailymail