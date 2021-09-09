شاهد.. رد فعل وزير الرياضة السعودي عندما طلب منه إبراز "توكلنا"
انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر فيه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي خلال وصوله مقر حفل استراتيجية الكرة السعودية.
وأظهر الفيديو رد فعل وزير الرياضة، بعد أن طلب منه إبراز تطبيق "توكلنا"، وهو تطبيق إلكتروني معتمد في السعودية للحد من انتشار فايروس كورونا.
واستجاب وزير الرياضة لطلب موظف الاستقبال وأشاد بحرصه على تطبيق التعليمات الصحية، وقام بإبراز تطبيق توكلنا على هاتفه النقال.
فيديو:— أخبار السعودية (@SaudiNews50) September 9, 2021
شاهد ردة فعل وزير الرياضة بعد أن طُلب منه إبراز توكلنا خلال وصوله مقر حفل استراتيجية الكرة السعودية.
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وعقد اليوم الخميس، مؤتمر بعنوان "استراتيجية تحول كرة القدم السعودية" لمناقشة أبرز ملامح الخطوات الخاصة بتطوير كرة القدم في البلاد.
المصدر: "أخبار السعودية"
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