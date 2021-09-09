تصفيات مونديال قطر.. ميسي سعيد بعودة الجماهير

أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن سعادته بعودة الجماهير إلى الملاعب عشية مواجهة منتخب بلاده لضيفه بوليفيا، في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

وقال ميسي لشبكة "إي أس بي أن" الأمريكية، قبيل مواجهة الأرجنتين وبوليفيا المقررة فجر غد الجمعة: "إنه أمر جنوني تماما. لكن للأسف لن يكون الملعب ممتلئا بالكامل بسبب الجائحة"، علما بأن السلطات الأرجنتينية سمحت بحضور ما نسبته 30 في المئة من سعة ملعب "مونومنتال" في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس الذي سيحتضن مواجهة الأرجنتين وبوليفا.

وهي المرة الأولى التي ستشهد فيها المدرجات حضورا جماهيريا في الأرجنتين منذ القيود التي فرضت في مارس 2020 عندما بدأت جائحة "كوفيد-19" تنتشر حول العالم.

وأضاف ميسي الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 6 مرات "ستكون اللحظة استعراضية بالنسبة لنا، أتطلع قدما للمشاركة فيها".

وبسؤاله عن مشاعره بعد تتويجه باللقب القاري (كوبا أمريكا 2021)، قال ميسي: "لم أكن أصدق ما حصل. كنت أحلم بإحراز هذا اللقب بقوة وبالتالي لم أفهم ما كان يحصل لي. كان بمثابة الحلم، كانت لحظة رائعة".

وكان ميسي (34 عاما)، أحرز باكورة ألقابه في صفوف المنتخب الأرجنتيني الأول، عندما قاده إلى الفوز على البرازيل 1-0، في المباراة النهائية لكوبا أمريكا في 10 يوليو الماضي.

ويسعى المنتخب الأرجنتيني من خلال مباراة بوليفيا إلى تعزيز آماله في المشاركة في مونديال قطر، علما بأنه يحتل المركز الثاني في المجموعة الموحدة برصيد 15 نقطة، بفارق 6 نقاط عن البرازيل المتصدرة.

وتضم تصفيات أمريكا الجنوبية عشرة منتخبات، وتتأهل الفرق الأربعة الأولى في التصفيات مباشرة إلى نهائيات "قطر 2022"، فيما يخوض صاحب المركز الخامس مواجهة فاصلة ضد فريق من قارة أخرى.

المصدر: وكالات