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صيحات استهجان بوجه لاعبي كرة القدم الإنجليز وليفاندوفسكي يرد

الرياضة

صيحات استهجان بوجه لاعبي كرة القدم الإنجليز وليفاندوفسكي يرد
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أطلقت الجماهير البولندية صيحات الاستهجان عندما قرر لاعبو المنتخب الإنجليزي الركوع دعما للحركة المناهضة ضد العنصرية.

ورغم تعرض اللاعبين للصافرات والصياح، استمر اللاعبون في تنفيذ احتجاجهم دعما لحركة "حياة السود مهمة".

وخاطر قائد منتخب بولندا روبرت ليفاندوفسكي البالغ 33 عاما، بغضب معجبيه بعد أن قام بإيماءة إلى كلمة Respect المتواجدة على قميصه البولندي، والتي تعني احترام، من أجل حث جماهير بلاده على احترام مشاعر الآخرين، الذين أطلقوا صيحات الاستهجان على نجوم الأسود الثلاثة وهم يجثون على ركبهم في وارسو.

وأثنت الصحف الإنجليزية على تصرف ليفاندوفسكي "الشجاع".

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وهي المرة الثانية التي يتلقى فيها لاعبو المنتخب الإنجليزي صافرات الاستهجان من قبل الجماهير خلال أسبوع واحد، إذ سبق للجماهير الهنغارية في بودابست مهاجمة لاعبي "الأسود الثلاثة" بطريقة مماثلة لما حدث أمس الأربعاء.

وتمكن منتخب بولندا من تحقيق التعادل أمام ضيفه منتخب إنجلترا بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين،  على ملعب "سلاسكي الدولي"، ضمن منافسات الجولة السادسة عن المجموعة التاسعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

المصدر: dailymail

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