دجوكوفيتش ينتفض للوصول إلى نصف نهائي أمريكا المفتوحة

عوض نوفاك دجوكوفيتش تأخره ليفوز على منافسه ماتيو بريتيني بنتيجة 5-7 و6-2 و6-2 و6-3 ويتأهل إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس الليلة الماضية.

وأصبح دجوكوفيتش على بعد فوزين من تحقيق لقبه 21 في البطولات الأربع الكبرى والانفراد بالرقم القياسي وإكمال ألقاب البطولات الأربع في عام واحد.

وكانت المواجهة بين بريتيني ودجوكوفيتش، الذي خسر المجموعة الأولى في آخر مباراتين، هي الثالثة هذا العام لكن دائما كان هناك الكثير على المحك في أول مواجهتين.

Novak Djokovic had it all working in a four-set win over Matteo Berrettini. pic.twitter.com/4ExwLQYzyF — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2021

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وانتصر المصنف الأول عالميا على نظيره الإيطالي البالغ 25 عاما في أربع مجموعات في كل من دور الثمانية في فرنسا المفتوحة ونهائي ويمبلدون.

لكن الطريق سيصبح صعبا على اللاعب الصربي إذ يواجه ألكسندر زفيريف المصنف الرابع وهو من أنهى آمال دجوكوفيتش في إكمال العام الذهبي بالفوز بالألقاب الأربعة الكبرى وذهبية أولمبياد طوكيو في العام ذاته عندما انتصر عليه في قبل نهائي الألعاب مطلع الشهر الماضي.

وتأهل زفيريف إلى قبل النهائي وهو يملك السجل الحالي الأفضل إذ انتصر للمباراة 16 على التوالي بتغلبه 7-6 و6-3 و6-4 على الجنوب إفريقي غير المصنف لويد هاريس.

المصدر: "رويترز"