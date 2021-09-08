باريس سان جيرمان يرد الصاع صاعين لرئيس الدوري الإسباني

رد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على الهجوم المستمر من رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، الذي حذر مؤخرا من خطورة الفريق الفرنسي على كرة القدم وتدميره للكرة الأوروبية.

وقال باريس سان جيرمان في بيانه له: "السيد تيباس، وقت بعد آخر، تسمح لنفسك بالهجوم بشكل علني على الدوري الفرنسي وعلى نادينا ولاعبينا مع لاعبي الأندية الأخرى إضافة إلى جماهير كرة القدم الفرنسية، مع اتهامنا بعدم احترام القوانين الاقتصادية لكرة القدم".

في الحقيقة، عام بعد آخر ونحن نمتثل للقوانين الفرنسية والـ"يويفا"، ومن المهم معرفة أن الدوري الفرنسي، ليس مثل دوريك، لم ينتظر حتى السنوات الأخيرة لاتخاذ قرارات ووضع أنظمة مالية صارمة.

قررنا منذ فترة وضع استراتيجية تعمل على التمدد الاقتصادي للدوري الإسباني، دون وضع أنظمة مالية تسيطر على المسابقة المحلية، والآن أنت تعاني من تبعات هذا الأمر، وعلى الجانب الآخر تملك كرة القدم الفرنسية نظامًا تطبقه على مدار 20 عاما.

من المعروف الآن أن الأندية الإسبانية والدوري الخاص بكم يعانون من الديون بسبب سوء الإدارة، كما أنك تهاجم الآن بطريقة مباشرة وغير محترمة اللاعبين، ببساطة لقرارهم مغادرة مسابقتك، في الوقت الذي كنت تستفيد فيه بالكامل من تواجد أعظم اللاعبين في العالم للترويج لدوريك مؤخرا.

تعليقك على أعمار اللاعبين لا يهين فقط دورهم في الماضي وفي الحاضر في كرة القدم، ولكن يهين أيضا الملايين من عشاقهم حول العالم

في النهاية، هجومك لا يساعد في السياق الخاص بالمؤسسات والأندية في كرة القدم الأوروبية، التي تضع كل طاقتها للوصول إلى حلول للمشاكل التي تواجه كرة القدم، بالطبع باستثناء 3 أندية من دوري السوبر الأوروبي ومن بينهم ناديين في دوريك.

وختم سان جيرمان: "نشعر بالمفاجأة لعدم تركيزك معهما واللذان حاولا تقسيم دوريك وكرة القدم الأوروبية بشكل عام".

وصرح خابيير تيباس، أمس الثلاثاء، بأن "ما يفعله باريس سان جيرمان ودوري السوبر على القدر نفسه من الخطورة" وبأن رحيل لاعبين كبار مثل ليونيل ميسي وسرخيو راموس عن المسابقة "ستتاح لها الفرصة للتطور على يد العديد من اللاعبين الشباب".

وأوضح تيباس خلال تقديمه عرض ألبوم ملصقات بانيني للموسم (2021-2022) للدوري الإسباني لكرة القدم: "أنا لا أفتقد ميسي وراموس فحسب، بل أفتقد كريستيانو رونالدو. ليس هناك لاعب لا يمكن تعويضه، ما يشغلني هو العمل من أجل النمو".

وسخر الإسباني من تشكيلة باريس سان جيرمان، التي قال عنها "إنها تشبه دوري الأساطير بسبب تقدم عمر بعض لاعبيها"، في إشارة إلى مسابقة الألعاب الإلكترونية.

وبخصوص النادي الباريسي، أعلن تيباس أن "هناك بيانات غير مستدامة" في مشروعه، وأن "باريس سان جيرمان ينفق حاليا أكثر من 500 مليون يورو لدفع رواتب لاعبيه في ظل الخسائر الناجمة عن "كوفيد-19"، وتراجع عائدات التلفزيون في فرنسا، وهذا أمر لا يمكن تحمله".

وتعاقد باريس سان جرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مجانا مع النجمين الإسباني سيرخيوراموس (35 عاما) والأرجنتيني ليونيل ميسي (34 عاما)، قائدي قطبي الكرة الإسباني ريال مدريد وبرشلونة على الترتيب.

المصدر: وكالات