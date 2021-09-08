مدرب بريتيني يتوعد بسلاح سري للفوز على دجوكوفيتش

حذر فينشنزو سانتوبادري، مدرب لاعب التنس ماتيو بريتيني، منافس الأخير، الصربي نوفاك دجوكوفيتش، من سلاح سري سيظهره في أثناء اللعب ضد الصربي.

وقال المدرب إنه يمتلك هذا السلاح لمساعدة اللاعب الإيطالي بريتيني على تحقيق الفوز أخيرا في المحاولة الثالثة هذا العام على المصنف الأول عالميا، دجوكوفيتش، في دور الثمانية لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وسليتقي اللاعبان في بطولة من الأربع الكبرى للمرة الثالثة على التوالي في 2021 بعدما انتصر دجوكوفيتش على بريتيني في دور الثمانية لرولان غاروس ونهائي ويمبلدون.

وقال سانتوبادري مدرب بريتيني لصحيفة لا ريبوبليكا: "يوم الخميس الماضي تدربنا على مواجهة نوفاك وقمت بتجربة بعض الأشياء التي أتمنى أن تكون مفيدة. درست أيضا بعض الامور التي قد تسبب له المتاعب".

وتابع:"ربما أخدع نفسي لكني متفائل بطبعي وأثق في قدراتي هذه المرة".

إقرأ المزيد

وحقق دجوكوفيتش الفوز ثلاث مرات دون هزيمة إجمالا أمام بريتيني في سجل المواجهات بينهما لكن سانتوبادري يرى الأشياء الإيجابية فقط في هذه الموقعة.

وأكمل:"هذه النوعية من المباريات تفيد بريتيني كثيرا حتى في حال خسارته. نسعد دائما بمواجهة اللاعب الصربي. نعتبرها وسيلة لتعزيز قدرات بريتيني للمستقبل.

وواصل:"وضعنا خطة بالفعل لمباراة اليوم وربما نخرج المزيد من الأفكار من جعبتنا مع مرور الوقت في المباراة.

وختم:"بوسع ماتيو الفوز ببطولة كبرى. لن أتراجع عن هذه القناعة. سيكون إنجازا تاريخيا".

المصدر: "رويترز"