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5 أرقام تاريخية يحطمها كريستيانو رونالدو في 7 أعوام

الرياضة

5 أرقام تاريخية يحطمها كريستيانو رونالدو في 7 أعوام
AFP PATRICIA DE MELO MOREIRA
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حطم النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد الجديد، عدة أرقام تاريخية على المستوى الدولي وعلى مستوى الأندية، منذ عام 2014.

ونشر موقع "ترانسفير ماركت" العالمي إنفوغرافيك يوضح الأرقام التاريخية الخمسة التي أنهى رونالدو سيطرة لاعبين آخرين عليها لسنوات طويلة.

وحقق "الدون" لقب الهداف التاريخي لنادي ريال مدريد الإسباني برصيد 450 هدفا، بعد أن كسر رقم الأسطورة راؤول غونزاليز برصيد 323 هدفا، كما حطم الدون رقم الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 134 هدفا، متفوقا أيضا على راؤول برصيد 71 هدفا، والذي كان في الصدارة حتى عام 2014.

5 أرقام تاريخية يحطمها كريستيانو رونالدو في 7 أعوام
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ونجح البرتغالي مؤخرا من تحطيم رقم الإيراني علي دائي، الهداف التاريخي على مستوى المنتخبات، بعد أن وصل للهدف 111 ، فيما يمتلك دائي 109 أهداف.

وبات رونالدو الهداف التاريخي لبطولة كأس الأمم الأوروبية برصيد 14 هدفا، متفوقا على الأسطورة الفرنسي ميشيل بلاتيني، برصيد 9 أهداف، كما توج بلقب الهداف التاريخي لكأس العالم للأندية برصيد 7 أهداف، محطما رقم ديلغادو برصيد 5 أهداف.

يذكر أن رونالدو عاد لصفوف مانشستر يونايتد مجددا بعد غيابه عنه لمدة 12 عاما، قادما من يوفنتوس مقابل 15 مليون يورو مع 8 ملايين كإضافات.

المصدر: transfermarkt + وكالات

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