الروسي مدفيديف يصل نصف نهائي بطولة أمريكا للمرة الثالثة على التوالي

تأهل الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثانيا عالميا، إلى نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في التنس، للموسم الثالث تواليا.

ووضع الروسي حدا لمغامرة الهولندي، بوتيك فان دي زاندشولب، بالفوز عليه 6-3 6-0 و4-6 و7-5 الثلاثاء على ملاعب فلاشينغ ميدوز.

وبدا مدفيديف في طريق لفوز سهل على الهولندي ابن الـ25 عاما المصنف 117 عالميا، بعدما حسم المجموعتين الأوليين من دون مقاومة، لكنه عانى بعدها وخسر الثالثة، قبل أن يحسم الأمور لصالحه في الرابعة.

No holding back here!



Daniil Medvedev with the Serve of the Day, and a ticket into the Men's Singles Semifinals. 🎟@Heineken_US | #USOpenpic.twitter.com/4IwanBDDRr — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2021

ويلتقي مدفيديف في دور الأربعة، الإسباني الواعد، كارلوس الكاراز، ابن الـ18 عاماً، الذي أقصى اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس من ثمن النهائي، أو الكندي فيليكس أوجيه الياسيم، الثاني عشر.

وبعد انتهاء مشواره عند الدورين الأول والثالث في مشاركتيه الأوليين في البطولة الأميركية عامي 2017 و2018، نجح مدفيديف في الوصول الى دور الأربعة للمرة الثالثة توالياً، على أمل الذهاب هذه المرة حتى النهاية والفوز بلقبه الكبير الأول.

المصدر: "أ ف ب"