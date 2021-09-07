"الكنغر" الأسترالي يعود من فيتنام وفي جعبته ثلاث نقاط

أنجز منتخب أستراليا مهمته أمام مضيفه الفيتنامي بفوزه عليه (1-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من تصفيات آسيا النهائية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022.

ويدين "الكنغر" بالفضل في انتصاره لمدافعه ريان غرانت الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 43 من عمر المباراة.

وحقق منتخب أستراليا انتصاره الثاني على التوالي، بعد الأول على نظيره الصيني (3-0) يوم الخميس الماضي، ويتصدر قائمة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن منتخب السعودية وسلطنة عمان اللذين يلتقيان فيما بينهما في وقت لاحق من اليوم، في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، في عاصمة سلطنة عمان مسقط.

في المقابل، مني منتخب فيتنام بالهزيمة الثانية على التوالي، بعد الأولى أمام مضيفه السعودي (1-3) في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس الماضي أيضا، على ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة الرياض.

المصدر: وكالات