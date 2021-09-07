تأجيل مباراة برشلونة وإشبيلية بقرار من المجلس الأعلى للرياضة

أعلن نادي برشلونة تأجل مباراته أمام مضيفه إشبيلية، التي كان مقررا لها يوم السبت المقبل، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري الإسباني لكرة القدم.

وأشار النادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي إلى أن اللقاء تأجل بقرار من المجلس الأعلى للرياضة التابع لوزارة الثقافة والرياضة الإسبانية، بناء على رغبة رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا".

وأوضح البيان أن اللقاء تأجل، وكذلك مباراة فياريال أمام ضيفه ألافيس، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، بسبب تواجد عدد كبير من لاعبي الأندية الـ4 مع منتخبات أمريكا الجنوبية التي تخوض جولة جديدة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، يوم الجمعة المقبل.

وانتصر المجلس الأعلى للرياضة الإسباني للأندية الـ4 والليغا، بعدما تقدمت باستئناف ضد قرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة الإسباني برفض تأجيل المباراتين.

المصدر: وكالات