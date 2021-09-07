مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم
سيكون اليوم الثلاثاء، موعدا للعديد من المباريات البارزة في مختلف ملاعب العالم ضمن تصفيات مونديال قطر 2022.
مواعيد مباريات تصفيات أوروبا حسب توقيت موسكو ومكة المكرمة:
أذريبجان X البرتغال – 7 مساء
فرنسا X فنلندا – 9.45 مساء
هولندا X تركيا – 9.45 مساء
النمسا X أسكتلندا – 9.45 مساء
كرواتيا X سلوفينيا – 9.45 مساء.
مباريات تصفيات آسيا حسب توقيت موسكو ومكة المكرمة:
كوريا الجنوبية X لبنان – 2 ظهرا
فيتنام X أستراليا – 3 ظهرا
إندونيسيا X تايبيه – 4 عصرا
الصين X اليابان – 6 مساء
عمان X السعودية – 7 مساء
سوريا X الإمارات – 7 مساء
العراق X إيران – 9 مساء
مباريات تصفيات إفريقيا حسب توقيت موسكو ومكة المكرمة:
زامبيا X تونس – 4 عصرا
مالاوي X موزمبيق – 4 عصرا
تنزانيا X مدغشقر – 4 عصرا
غينيا الإستوائية X موريتانيا – 7 مساء
الرأس الأخضر X نيجيريا – 7 مساء
إثيوبيا X زيمبابوي – 7 مساء
الكونغو X السنغال – 7 مساء
بوركينا فاسو X الجزائر – 10 مساء
أنغولا X ليبيا – 10 مساء
السودان X غينيا بيساو – 10 مساء.
المصدر:RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.