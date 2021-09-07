ريبيري ينتقل من فيورنتينا إلى ناديه التاسع في مسيرته

قرر الفرنسي فرانك ريبيري، البالغ 38 عاما، الاستمرار في الدوري الإيطالي لكرة القدم من خلال الانضمام إلى ساليرنيتانا، الوافد الجديد، حسب ما أعلن النادي يوم الاثنين.

وانتهى عقد ريبيري، الذي دام لعامين مع فيورنتينا، في 30 يونيو الماضي، من دون أن يعرض عليه الأخير تجديده، كما كان اللاعب يتمنى.

وأعلن النادي في بيان له: "فرانك ريبيري بات لاعبا في صفوف ساليرنيتانا".

ووقع النجم الفرنسي عقده الجديد لمدة موسم واحد، مع إمكانية تجديده لعام إضافي، وتم استقباله من قبل المئات من المشجعين في ملعب النادي.

وأوضح اللاعب خلال مؤتمر صحفي: "إنه شغف لا يصدق، ولهذا السبب أتيت إلى ساليرنو (...). جئت لتقديم خبرتي للفريق".

Franck Ribery has signed a one-year deal with Salernitana.



▪️His contract will be automatically renewed for a further year if certain conditions are met during this season.pic.twitter.com/jf5mtZFDFe — LIGI Football ™ (@LIGIFootball) September 6, 2021

وستكون المهمة الرئيسية لريبيري، الذي بات يعتبره مشجعو النادي بمثابة "مارادونا ساليرنيتانا"، هي مساعدة النادي على البقاء في الدوري الإيطالي الذي يشارك فيه للمرة الثالثة في تاريخه على الإطلاق، والأولى منذ موسم 1998-99.

واستهل الفريق المغمور، الذي كان يملكه رئيس لاتسيو الحالي كلاوديو لوتيتو قبل أن يضطر إلى بيعه بسبب قوانين الدوري التي تمنع أن يستحوذ أي مالك على ناديين ضمن الدوري الواحد، استهل الموسم الحالي بخسارتين أمام بولونيا 2-3 وروما 0-4.

وسينال ريبيري حوالي مليون ونصف مليون يورو عن الموسم بكامله، وقد تم حسم الصفقة في الأيام الأخيرة، بحسب ما أشارت إليه العديد من وسائل الإعلام.

ومنذ انتهاء عقده مع فيورنتينا، واظب الدولي الفرنسي السابق على التمارين دون انقطاع، وقد ارتبط اسم نجم بايرن ميونيخ الألماني السابق بالانتقال إلى أندية إيطالية عدة سابقا أمثال سمبدوريا، هيلاس فيرونا ولاتسيو.

وخاض ريبيري خلال مشواره مع فيورنتينا بعض المباريات الجميلة في الدوري، فسجل 5 أهداف في 50 مباراة، لكنه عانى من الإصابات.

وسينضم ريبيري إلى ناديه التاسع في مسيرته بعد أن كانت له تجارب سابقة مع أندية فرنسية عديدة كبولوني وبريست ومتز ومرسيليا، إضافة إلى غلطة سراي التركي، ولعل أبرزها مع بايرن ميونيخ الذي أحرز معه كل الألقاب.

المصدر: "أ ف ب"