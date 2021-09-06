شاهد.. هدف بقدم هازارد بعد جملة تكتيكية وتمريرة سحرية

ساهم النجم البلجيكي إيدين هازارد في فوز منتخب بلاده العريض على ضيفه التشيكي (3-0) يوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022".

وسجل هازارد الهدف الثاني لمنتخب "الشياطين الحمر" بعد هجمة متقنة وتمريرة سحرية بالكعب من زميله لاعب خط الوسط هانز فاناكن، في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول للمباراة.

🤯 Азар почти два года не забивал за сборную после дубля в ворота России в 2019-м. Вчера Эден прервал неприятную серию



А помог ему классный пас пяткой от Ванакена: за предыдущие 6 лет он сделал лишь один ассист за сборную, зато в трех матчах этого отбора уже забил 3️⃣ и отдал 4️⃣ pic.twitter.com/KC34Wa493B — Матч ТВ (@MatchTV) September 6, 2021

بينما افتتح المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو التسجيل مبكرا في الدقيقة الثامنة، واختتم لاعب خط الوسط أليكسيس ساليمايكيرس الثلاثية بحلول الدقيقة 65 من عمر المباراة.

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ويتربع منتخب بلجيكا على عرش صدارة المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة، موسعا الفارق إلى 6 نقاط بينه وبين وصيفه التشيكي، ويليهما منتخب ويلز في المركز الثالث برصيد 6 نقاط حصدها من ثلاث مباريات.

بينما يشغل منتخب بيلاروس المركز الرابع على سلم الترتيب برصيد ثلاث نقاط بعد أربع مباريات، ومن ثم منتخب إستونيا في المركز الخامس والأخير من دون رصيد، بعد خوضه ثلاث مباريات حتى الآن.

المصدر: RT