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شاهد.. هدف بقدم هازارد بعد جملة تكتيكية وتمريرة سحرية

الرياضة

شاهد.. هدف بقدم هازارد بعد جملة تكتيكية وتمريرة سحرية
Reuters /Johanna Geron
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ساهم النجم البلجيكي إيدين هازارد في فوز منتخب بلاده العريض على ضيفه التشيكي (3-0) يوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022".

وسجل هازارد الهدف الثاني لمنتخب "الشياطين الحمر" بعد هجمة متقنة وتمريرة سحرية بالكعب من زميله لاعب خط الوسط هانز فاناكن، في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول للمباراة.

بينما افتتح المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو التسجيل مبكرا في الدقيقة الثامنة، واختتم لاعب خط الوسط أليكسيس ساليمايكيرس الثلاثية بحلول الدقيقة 65 من عمر المباراة.

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ويتربع منتخب بلجيكا على عرش صدارة المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة، موسعا الفارق إلى 6 نقاط بينه وبين وصيفه التشيكي، ويليهما منتخب ويلز في المركز الثالث برصيد 6 نقاط حصدها من ثلاث مباريات.

بينما يشغل منتخب بيلاروس المركز الرابع على سلم الترتيب برصيد ثلاث نقاط بعد أربع مباريات، ومن ثم منتخب إستونيا في المركز الخامس والأخير من دون رصيد، بعد خوضه ثلاث مباريات حتى الآن.

المصدر: RT 

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