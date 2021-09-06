مدرب المنتخب العراقي قبل مواجهة إيران: لا أخشى مواجهة أي فريق

أكد الهولندي ديك أدفوكات، مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، أنه لا يخشى مواجهة أي فريق، فيما أشار إلى أنه سيلعب بخطة هجومية أمام المنتخب الإيراني.

وقال خلال مؤتمر صحفي: "لكل مباراة ظروفها وسألعب بطريقة هجومية أمام إيران. اعتمدنا أسلوبا دفاعيا أمام كوريا، لكننا سنهاجم غدا أمام منتخب إيران، لأننا نطمح لكسب نتيجة المباراة".



وأضاف، أن "الفريق بمعنويات جيدة، ركزنا على الأسلوب الذي سنخوض من خلاله المباراة في تدريباتنا بالدوحة، ونأمل أن يوفق لاعبونا بالتسجيل".

وتابع أدفوكات: "أعرف المنتخب الإيراني جيدا وهو من الفرق المميزة في القارة الآسيوية، لكننا نركز على أداء فريقنا للخروج من المباراة بنقاط الفوز".

ولعب المنتخب العراقي مباراته الأولى يوم الخميس الماضي أمام نظيره الكوري الجنوبي ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022، والتي انتهت بالتعادل السلبي في العاصمة سيئول.

ويوم غد سيواجه المنتخب العراقي على أرضه في الدوحة، نظيره الإيراني في مباراة مرتقبة يصفها المراقبون بأنها سترسم خارطة طريق الفائز نحو المونديال.

المصدر: RT