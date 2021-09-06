شاهد.. بعثة منتخب المغرب عاشت حالة من الرعب بعد الانقلاب العسكري في غينيا

عاشت بعثة المنتخب المغربي لكرة القدم، ساعات من الذعر والرعب، أمس الأحد، بعد الانقلاب العسكري في غينيا، وسط حالة من الفوضى وإطلاق الرصاص في شوارع العاصمة كوناكري.

ووصلت بعثة منتخب المغرب، يوم الجمعة الماضي، إلى غينيا لمواجهة منتخبها يوم الاثنين، في العاصمة كوناكري، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وخاض لاعبو منتخب "أسود الأطلس" حصة تدريبية واحدة، لكن صباح يوم السبت، وجدوا أنفسهم محاصرين في الفندق، بسبب حدوث انقلاب عسكري في غينيا التي تسارعت فيها وتيرة الأحداث، حيث أقدم أفراد من الجيش الغيني على اعتقال رئيس البلاد، ألفا عمر كوندي، والإعلان عن تعليق العمل بالدستور القائم وحل الحكومة، وإغلاق الحدود البرية والجوية.

وتوقفت بعثة منتخب المغرب في فندق قريب من القصر الرئاسي، الذي شهد محيطه حالة من الفوضى وإطلاق الرصاص في الشوارع المجاورة.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، للحظات توجه البعثة المغربية إلى المطار للعودة للبلاد.

Игру отбора ЧМ отменили из-за госпереворота 😱



Марокканцы поселились напротив президентского дворца в Гвинее, а затем его штурмовали военные. Границы закрыли, Камано не может вернуться в «Локо». Рассказываем самое главное в телеграме:https://t.co/B3TITMTTwt



📹 @BounouarJalalpic.twitter.com/mtgLlMu4z4 — Матч ТВ (@MatchTV) September 6, 2021

ووصف المدير الفني لمنتخب المغرب، البوسني وحيد خليلودزيتش، الموقف الذي يعيشه مع أعضاء المنتخب المغربي في العاصمة الغينية كوناكري بالصعب والمقلق على خلفية الانقلاب العسكري الذي حدث في غينيا مساء أمس الأول.

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وقال خليلودزيتش، واصفا الأوضاع خارج فندق إقامة "أسود الأطلس" في العاصمة الغينية: "نحن في الفندق نسمع طلقات نارية طوال اليوم، وننتظر الإذن للذهاب إلى المطار، وحتى اللحظة نحن عالقون، دعنا نرى كيف ستسير الأمور، وأتمنى أن نعود إلى المغرب قبل حلول الظلام، ليس لدينا معلومات كافية عما يجري خارج الفندق، ولكن صوت الرصاص يقلقنا كثيرا".

وأضاف: "لا نعرف حقا ما يحدث خارج الفندق، والقصر الرئاسي ليس بعيدا عنا، رأيت جنودا يجرون عبر الشارع، اللاعبون غير مطمئنين، القلق موجود بالتأكيد، لقد اعتدت على ذلك بالنسبة إلي، وثقتي كبيرة بأن السلطات المغربية، بما في ذلك جلالة الملك، ملتزمة للغاية بمساعدتنا".

وتم إجلاء بعثة المنتخب المغربي بنجاح من الفندق ونقلهم إلى المطار، حيث كانت الطائرة تنتظر إعادتهم إلى المغرب عند الساعة التاسعة مساء الأحد.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أمس الأحد، رسميا تأجيل مباراة منتخب المغرب ومضيفه الغيني، بسبب الأوضاع السياسية والأمنية المتقلبة في غينيا.

المصدر: وكالات