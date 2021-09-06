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الفيفا يعلق على فضيحة مباراة الأرجنتين والبرازيل

الرياضة

الفيفا يعلق على فضيحة مباراة الأرجنتين والبرازيل
AFP NELSON ALMEIDA
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الاثنين في بيان أنه سيحلل تقارير المسؤولين بخصوص إيقاف مباراة البرازيل مع الأرجنتين في تصفيات كأس العالم، قبل أن يحدد مصير هذه المواجهة.

وقال الفيفا إنه شعر بالأسف بسبب المشاهد التي وقعت عند إيقاف المباراة.

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واتهمت السلطات الصحية البرازيلية 4 لاعبين من الفريق الأرجنتيني كانوا قادمين من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهم: إيميليانو بوينديا، وإيميليانو مارتينيز (من أستون فيلا)، وجيوفاني لوسيلسو وكريستيان روميرو (من توتنهام)، اتهمتهم بمخالفة قواعد الحجر الصحي الخاصة بكوفيد-19، وأوقفت المباراة بعد خمس دقائق من البداية.

وتوجه اللاعبون إلى غرف الملابس رغم أن مدربي الفريقين، إضافة إلى ليونيل ميسي، قائد الأرجنتين وبعض لاعبي البرازيل، تجمعوا في جانب من الملعب بعدها بلحظات لمناقشة الأمر.

المصدر: "رويترز"

 

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