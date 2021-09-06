بعد الانقلاب العسكري.. إنتهاء أزمة منتخب المغرب في غينيا

وصلت طائرة إلى مطار عاصمة المغرب الرباط فجر اليوم وعلى متنها منتخب "أسود الصحراء" بعد أن تم إجلاؤه بنجاح من غينيا، عقب الانقلاب العسكري هناك، قبل مباراته التأهيلية لمونديال قطر2022

ووصل المنتخب المغربي إلى غينيا الجمعة الماضية وخاض جلسة تدريبية واحدة، لكن صباح السبت وجدوا أنفسهم محاصرين في الفندق، فيما اندلع إطلاق نار في الخارج.

وقامت مجموعة مسلحة بالانقلاب على نظام الحكم في غينيا، وعلقت العمل بالدستور، واحتجزت الرئيس كرهينة ومنعت رحلات السفر لمدة أسبوع.

ووفقا لوسائل إعلام مغربية، تم إجلاء بعثة المنتخب المغربي بنجاح من الفندق ونقلهم إلى المطار، حيث كانت الطائرة تنتظر إعادتهم إلى المغرب عند الساعة التاسعة مساء الأحد.

Thank you all for the messages and the support, it has been a very intense day but thank God we are safe and sound in Morocco. Good night ✌🏾🇲🇦 #Alhamdulillah 🤲🏽 pic.twitter.com/99nJYTVpbn — achrafhakimi (@AchrafHakimi) September 6, 2021

إقرأ المزيد

وحرص أشرف حكيمي، نجم منتخب المغرب، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر" بعد وصوله الأراضي المغربية، وقد شكر جميع مشجعيه وأكد سلامته والجميع.

المصدر: "وكالات"