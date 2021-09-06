كومان يوضح حقيقة منشوره "الجدلي" على مواقع التواصل الإجتماعي

كشف الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، حقيقة التغريدة الجدلية التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ونشر المدير الفني لبرشلونة يوم الأحد، عن طريق الخطأ، حلقة من مسلسل الرسوم المتحركة الشهير "Peppa Pig" عبر حسابه على موقع "تويتر".

ونال منشور كومان إعجاب أكثر من 1700 شخص، و989 تعليقا، وأعاد 612 شخصا نشر المنشور، قبل أن يحذفه المدرب الهولندي ويعود لتوضيح الأمر بتغريدة أخرى، حيث نشر صورة تجمعه بأحفاده.

وعلق على الصورة موضحا: "في بعض الأحيان، يريد أصغر أفراد العائلة، أن يُسمع صوتهم من خلال حساب جدهم على وسائل التواصل الاجتماعي".

Sometimes the little ones of the family want to make themselves heard via granddad’s social media account 😁🙈🐽 #grandchildren#peppapigpic.twitter.com/JoasgDQd2h — Ronald Koeman (@RonaldKoeman) September 5, 2021

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و"بيبا بيغ - Peppa Pig"‏ هو مسلسل رسوم متحركة تلفزيوني بريطاني لمرحلة ما قبل المدرسة، يدور العرض حول بيبا، أنثى خنزير مجسم، وعائلتها وأقرانها.

وذُكر أن كومان، كان على أعتاب الرحيل عن برشلونة هذا الصيف، لولا الأزمة المالية التي تعصف بالفريق الكتالوني.

المصدر: twitter/RonaldKoeman