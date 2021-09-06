في أمسية التعادلات.. أوروغواي تتألق وتهزم بوليفيا

أحرز جيورجيان دي أراسكايتا هدفين ليقود أوروغواي للفوز 4-2 على بوليفيا، يوم الأحد، ويعزز من فرصها في التأهل التلقائي إلى مونديال قطر 2022.

ولم يسبق لأوروغواي الخسارة على أرضها أمام بوليفيا في 15 مواجهة من قبل، وسيطرت على المباراة منذ البداية.

وسجل دي أراسكايتا في الدقيقة 15، قبل أن يضاعف فيدريكو بالبيردي النتيجة قبل 14 دقيقة من الاستراحة.

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وأضاف أجوستين ألفاريز الهدف الثالث بعد دقيقتين من الشوط الثاني، قبل أن يقلص مارسيلو مورينو مارتنز الفارق لصالح بوليفيا في الدقيقة 60، عقب خطأ من الدفاع وحارس المرمى.

وسجل دي أراسكايتا الهدف الرابع من ركلة جزاء، ثم أحرز مورينو مارتنز هدفه الثاني في المباراة من علامة الجزاء أيضا، مع تبقي سبع دقائق على النهاية.

وانتهت مباراتان أخريان بالتعادل، الأحد، حيث تعادلت باراغواي 1-1 بملعبها مع كولومبيا، وتعادلت الإكوادور بدون أهداف مع تشيلي.

وبهذه النتائج تحتل الإكوادور المركز الثالث وأوروغواي المركز الرابع في تصفيات أمريكا الجنوبية. ولدى الإكوادور 13 نقطة من ثماني مباريات وتتقدم بنقطة واحدة على أوروغواي.

وتحتل كولومبيا المركز الخامس برصيد عشر نقاط، وتأتي باراغواي في المركز السادس بثماني نقاط.

وتتصدر البرازيل التصفيات بفارق ست نقاط عن الأرجنتين صاحبة المركز الثاني.

وتتأهل الفرق الأربعة الأولى في التصفيات مباشرة إلى نهائيات قطر 2022، ويخوض صاحب المركز الخامس مواجهة فاصلة ضد فريق من قارة أخرى.

المصدر: "رويترز"