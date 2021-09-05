بيان رسمي حول مباراة غينيا والمغرب ضمن تصفيات كأس العالم 2022
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الاثنين، رسميا تأجيل مباراة منتخب المغرب ومضيفه الغيني، بسبب الأوضاع السياسية والأمنية المتقلبة في غينيا.
وقال الـ"كاف" في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "الوضع السياسي والأمني الحالي في غينيا متقلب للغاية ويتم مراقبته من كثب من قبل الاتحادين الدولي لكرة القدم (فيفا) والإفريقي (كاف)".
وأضاف في البيان: "لضمان سلامة وأمن جميع اللاعبين وحماية حكام ومسؤولي المباراة، قرر FIFA و CAF تأجيل مباراة غينيا ضد المغرب المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي كان من المقرر استضافتها في كوناكري، غينيا، يوم الاثنين 6 سبتمبر".
وأشار إلى أنه "سيتم توفير معلومات حول إعادة الجدولة في وقت لاحق".
⚽️🔘 بيان حول مباراة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 غينيا ضد المغرب#WCQ#Qatar2022#WorldCup#CAFOnline#football#StaySafeAfrica— CAF Media (@CAF_Media) September 5, 2021
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المصدر: "twitter/caf_online_ar"
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