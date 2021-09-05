الجزائر.. إقالة مسؤولين كبيرين بعد "استقبال مهين" لرياضيي الألعاب البارالمبية

أقال رئيس الحكومة الجزائرية، أيمن بن عبد الرحمان، الأمين العام والمدير العام للرياضة بوزارة الرياضة، عقب استقبال وصف بالمهين لرياضيي الألعاب البارالمبية القادمين من اليابان.

وجاء في بيان للحكومة الجزائرية أنه "عقب الإهمال المسجل في أداء المهام وغياب روح المسؤولية والتقصير الذي ترتب عنه سوء استقبال رياضيين بعد مشاركتهم في الألعاب البارالمبية، وبأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أنهى الوزير الأول وزير المالية السيد أيمن بن عبد الرحمان اليوم، مهام كل من الأمين العام والمدير العام للرياضة بوزارة الشباب والرياضة، إضافة إلى متابعة التحقيق لمحاسبة أي مسؤول تثبت مسؤوليته في هذه الحادثة".

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر استقبال الرياضيين الجزائريين ذوي الاحتياجات الخاصة في حافلات غير ملائمة ولا تتناسب مع احتياجاتهم، ما أثار موجة استياء كبيرة.

المصدر: RT