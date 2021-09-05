بعد الانقلاب العسكري.. إلغاء مباراة المغرب وغينيا في تصفيات مونديال قطر 2022

لا تزال بعثة المنتخب المغربي تمكث في مكان إقامتها في العاصمة الغينية كوناكري، في انتظار صدور قرار رسمي بإلغاء المباراة بينهما يوم غد الاثنين.

وتسارعت وتيرة الأحداث في غينيا، اليوم الأحد، بعدما أقدم أفراد من الجيش الغيني على اعتقال رئيس البلاد، ألفا عمر كوندي، وسط حالة من الفوضى وإطلاق الرصاص في شوارع العاصمة كوناكري، مع استمرار حظر التجوال.

وفقا معلومات لموقع "كووورة" من مصادره، أنه تقرر إلغاء مباراة المغرب وغينيا، التي كانت من المقرر أن تقام غدا الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، في العاصمة كوناكري.

ومن جهته، قال موقع "هسبورت"، من مصادر مطلعة، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يتجه ليعلن اليوم، عن تأجيل مباراة المنتخب المغربي ومضيفه الغيني، المقررة إقامتها غدا الاثنين، ضمن تصفيات مونديال قطر 2022.

ووفقا المصادر نفسها، فإن الجامعة الملكية لكرة القدم تجري اتصالات مكثفة مع "الفيفا" في هذا الملف، في وقت دخلت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على الخط لبحث سبل تأمين عودة منتخب "أسود الأطلس" والوفد المرافق له إلى أرض الوطن في ظل إغلاق مطار كوناكري، إثر المحاولة الانقلابية التي تشهدها البلاد والانفلات الأمني الذي أحدث رعبا كبيرا في صفوف البعثة الوطنية المغربية.

وتستعد بعثة المنتخب المغربي للعودة من غينيا، بينما تلازم مقر الإقامة حاليا وسط أجواء من التوتر، تخوفا من أن يتم غلق الحدود في أي لحظة.

المصدر: "kooora.com"