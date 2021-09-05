الروسي حبيب يوضح الفارق بين رونالدو وميسي ويختار الأفضل بينهما

تحدث بطل اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة في فئة الوزن الخفيف، المعتزل الروسي حبيب نورمحمدوف، عن التنافس التاريخي بين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال حبيب في تصريحات صحفية: "كريستيانو أكثر روعة.. ميسي أيضا جيد جدا، وهو أحد أفضل اللاعبين في التاريخ".

وأضاف: "لكن إذا كان رونالدو وميسي متساويان في اللعبة، فإن كريستيانو أقوى في الكاريزما".

وأكمل حبيب: "ميسي ظل في ذروته لمدة 12 عاما، وكريستيانو لـ17 عاما. لذا فإن رأيي الشخصي: كريستيانو أفضل بكثير".

ويرتبط حبيب بعلاقة صداقة برونالدو، حيث سبق للثنائي أن التقيا أكثر من مرة والتقطا سويا صورا تذكارية في عدة مناسبات، كما أكد البطل الروسي في وقت سابق، أنه على تواصل دائم مع النجم البرتغالي.

وكان ميسي، الفائز بالكرة الذهبية ست مرات (رقم قياسي)، ورونالدو المتوج بالجائزة المرموقة خمس مرات، قد صدما عالم كرة القدم، في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، برحيلهما عن برشلونة ويوفنتوس، حيث انضم الأرجنتيني لباريس سان جيرمان، وانتقل البرتغالي إلى مانشستر يونايتد.

تجدر الإشارة إلى أن حبيب (32 عاما)، دافع عن لقب بطل "UFC" للوزن الخفيف، بفوزه على الأمريكي جاستن غايتجي في النزال الذي جمعهما في أكتوبر 2020، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن دورة "UFC 254"، وفاجأ عالم الفنون القتالية المختلطة مباشرة بعد ذاك النزال، بإعلانه الاعتزال، مبررا الأمر بفقدانه والده ومدربه، عبد المناف نورمحمدوف، الذي توفي في الـ3 من يوليو 2020، متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، ورغبته بقضاء وقت أطول مع والدته، وذلك بعد تحقيقه 29 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية، من دون أن يتعرض لأي هزيمة.

المصدر: RT