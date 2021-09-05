 
مباشر
عاجل
رئيسي لماكرون: "الناتو" وواشنطن فشلا في أفغانستان وإيران مستعدة لتوفير الأمن في هذا البلد

أمريكا المفتوحة.. أوبيلكا يرفض تغريمه لاستخدامه حقيبة تخالف الشروط

الرياضة

أمريكا المفتوحة.. أوبيلكا يرفض تغريمه لاستخدامه حقيبة تخالف الشروط
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r7vb

انتقد اللاعب الأمريكي، ريلي أوبيلكا، قرار الاتحاد الأمريكي للتنس، بتغريمه 10 آلاف دولار، لاستخدامه حقيبة تخالف الشروط خلال إحدى مباريات بطولة أمريكا المفتوحة، الأسبوع الماضي.

وأعلن الاتحاد الأمريكي للتنس، أن الحقيبة التي استخدمها أوبيلكا خلال فوزه في الدور الثاني الخميس الماضي، على الإيطالي لورينتسو موسيتي، تخالف شروط البطولة الخاصة بحجم الرمز الخاص بالجهة المنتجة.

إقرأ المزيد
أمريكا المفتوحة.. روجرز تقصي بارتي المصنفة أولى عالميا
أمريكا المفتوحة.. روجرز تقصي بارتي المصنفة أولى عالميا

وقال أوبيلكا بعد فوزه في الدور الثالث للبطولة على الجورجي، نيكولوز باسيلاشفيلي: "أقول كيف لأمريكا المفتوحة أن تقدم على مثل هذه المزحة. 10 آلاف دولار بسب حقيبة وردية اللون. ما هذا".

وأشار أوبيلكا إلى أنه لم يعلم بأمر الغرامة إلا من خلال تعليق لأحد الصحفيين على موقع "تويتر".

وهذه هي الغرامة الأكبر في نسخة البطولة الحالية حتى الآن.

المصدر: رويترز

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا