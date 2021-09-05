الأهلي المصري يتحرك ضد إعلامي وصف الفريق وجماهيره بـ"النازيين" (فيديو)

يخطط نادي الأهلي المصري للتحرك قانونيا ضد الإعلامي، إبراهيم عيسى، بعد خروجه في برنامجه مؤخرا عبر إحدى الفضائيات ووصفه للنادي الأحمر وجماهيره بـ"النازيين".

وقال النادي الأهلي المصري في بيان أمس السبت: "عقدت اللجنة القانونية بالنادي ظهر اليوم اجتماعا مطولا استعرضت خلاله التجاوزات التي جاءت على لسان أحد الإعلاميين وخروجه عن النص، ووصفه وتشبيهه النادي الأهلي وجماهيره بالنازيين".

🔴| مجلس الإدارة يناقش غدًا توصية اللجنة القانونية بشأن تجاوزات أحد الإعلاميين ضد النادي وجماهيره pic.twitter.com/xp3i8gzAYt — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) September 4, 2021

وأضاف البيان: "وفي ضوء المناقشات قامت اللجنة القانونية برفع تقرير إلى مجلس إدارة النادي في اجتماعه غدا الأحد (اليوم)، لاتخاذ القرارات التي يراها مناسبة للحفاظ على حقوق النادي وجماهيره في كل الاتجاهات".

وكان الإعلامي إبراهيم عيسى، وصف شعار "الأهلي فوق الجميع" الذي يردده عشاق الفريق الأحمر، بأنه تعبير نازي.

وجاءت تصريحات عيسى خلال فقرة خاصة قدمها في برنامجه اليومي "حديث القاهرة"، يوم الخميس الماضي.

ابراهيم عيسى : الأهلي فوق الجميع ده تعبير " نازي " !#حديث_القاهرة يومياً الساعة 9 مساءً حصريا علي#القاهرة_والناسpic.twitter.com/nEBLYJJ2EQ — القاهرة والناس (@alkaherawalnas) September 2, 2021

وتطرق الإعلامي في تلك الحلقة إلى ظاهرة التعصب الرياضي، قبل أن يعرج للحديث عن شعار الأهلي وتاريخ قطبي كرة القدم المصرية.

كما سجل عيسى خلال الحلقة اعتراضه على شعار "الأهلي فوق الجميع"، ووصفه بأنه "تعبير استعلائي نازي مقتبس من شعار ألمانيا فوق الجميع"، على حد قوله.

وشدد عيسى على ضرورة فهم المغزى الحقيقي للمصطلح قبل استخدامه.

المصدر: وكالات