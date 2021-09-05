"موندو ديبورتيفو" تسرب رسالة ميسي لطلب رحيله عن برشلونة

فجرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، مفاجأة مدوية، بكشفها "وثائق بوروفاكس" الخاصة بنجم برشلونة السابق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، التي طلب فيها الرحيل عن "البارسا" العام الماضي.

وتمكنت الصحيفة الإسبانية، من التوصل لهذا "البوروفاكس"، الذي أرسله ميسي إلى رئيس النادي الكتالوني آنذاك، جوسيب ماريا بارتوميو، في 24 أغسطس 2020، للرحيل عن صفوف "البارسا".

وتستخدم خدمة "بوروفاكس" في إسبانيا للمراسلات العاجلة والخاصة بالمستندات التي تحظى بدقة ومعلومات موثوقة ووافية.

وأرسل ميسي هذا "البوروفاكس" في تمام الساعة 6:19 مساء، وجاء نصه كالتالي: "وفقا للبند 3.1، من عقد 25 نوفمبر 2017، أعبر لكم عن رغبتي في إنهاء عملي كلاعب محترف، وأعرف أن مدة إنهاء العقد من جانب واحد انتهت، لكن يجب توضيح أننا نعيش ظروف استثنائية بسبب توقف موسم 2019-2020".

وأضاف: "انتهى الموسم بالأمس، دون إغفال أنه انتهى بالنسبة لفريقنا يوم 15 أغسطس عقب الإقصاء من دوري الأبطال يوم 14 أغسطس، ووفقا لاتفاقنا وبسبب الظروف الاستثنائية، أمارس حقي في إنهاء العقد وفقا للمذكور أعلاه. تحياتي ليونيل ميسي".

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وكان الموعد النهائي المذكور في العقد لميسي لإنهائه هو 10 يونيو، لكن النجم الأرجنتيني تقدم به يوم 24 أغسطس، بسبب الظروف الاستثنائية وتوقف النشاط الرياضي في إسبانيا على خلفية تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن برشلونة وقف في طريق ميسي، وطالبه بدفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ 700 مليون يورو للسماح له بالرحيل، وهو ما أجبر "البرغوث" على الاستمرار لموسم آخر مع "البلاوغرانا".

وتحسنت من جديد العلاقة بين ليو والنادي الكتالوني بعد رحيل الرئيس السابق بارتوميو وقدوم خوان لابورتا، لكن "البرغوث" رحل هذا الصيف إلى باريس سان جيرمان، بعدما فشل برشلونة في تسجيل عقده الجديد، بسبب أزمة الرواتب ولوائح رابطة الدوري الإسباني.

المصدر: وكالات