الموعد والتشكيلة المتوقعة لمواجهة مصر والغابون في تصفيات كأس العالم

استقر مدرب منتخب مصر، حسام البدري، على تشكيلة "الفراعنة"، في مواجهة الغابون، اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء حسب توقيت مصر، السابعة مساء بتوقيت غرينتش.

وينافس المنتخب المصري في المجموعة السادسة، التي تضم منتخبات الغابون، وليبيا، وأنغولا، ويحتل "الفراعنة" وصافة المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب ليبيا المتصدر، بينما يحتل منتخب الغابون المركز الرابع بدون رصيد من النقاط.

ويتطلع المنتخب المصري في لقاء الغابون، لتحقيق فوز جديد بعد الأول في الجولة الأولى على حساب أنغولا (1-0)، لبسط سيطرته على المجموعة السادسة، وتعزيز حظوظه لحجز البطاقة الأولى المؤهلة للدور الحاسم لتصفيات مونديال قطر.

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وانضم نجم ليفربول، محمد صلاح، لبعثة "الفراعنة" في الغابون، بعدما غاب عن مباراة أنغولا بسبب قيود الحجر الصحي الخاصة بفيروس كورونا، التي تفرضها بريطانيا على الأشخاص الوافدين من دول، بينها مصر.

ومن المتوقع أن يكون صلاح على رأس التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر في مواجهة الغابون، والتي يرجح أن تكون على الشكل التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: أحمد توفيق، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، أيمن أشرف.

في خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - عمر جابر.

في خط الهجوم: محمد شريف - محمد مجدي - محمد صلاح.

المصدر: وكالات