أمريكا المفتوحة.. روجرز تقصي بارتي المصنفة أولى عالميا

انتفضت الأمريكية شيلبي روجرز بشكل مذهل، لتصعق الأسترالية آشلي بارتي، المصنفة أولى عالميا، وتفوز عليها 6-2، و1-6، و7-6 في الدور الثالث لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس، اليوم الأحد.

وتعافت روجرز، المصنفة 43 عالميا، من تأخرها 2-5 في المجموعة الثالثة الحاسمة، ووصلت إلى شوط فاصل، لتحقق أكبر مفاجأة في البطولة أمام عدد كبير من المشجعين المتحمسين في ملعب "آرثر آش" بنيويورك.

وهذه ثاني مفاجأة كبيرة في منافسات السيدات في بطولة أمريكا المفتوحة، بعدما أطاحت الكندية ليلى فرنانديز، البالغ عمرها 18 عاما، يوم الجمعة الماضي، بحاملة اللقب، المصنفة ثالثة عالميا، اليابانية نعومي أوساك.

وقالت روجرز، الأمريكية الوحيدة المتبقية في البطولة: "لقد حاولت القتال على كل نقطة. تبدو هذه عبارة مكررة وأنا آسفة على ذلك. أنتم رائعون ولا أريد المغادرة".

وأضافت اللاعبة الأمريكية وسط تحية من الجماهير: "حاولت البقاء في المباراة، ولم تكن هناك فرصة لكي تصبح الأمور أسوأ، فقد خسرت أمامها (بارتي) في جميع المواجهات السابقة بيننا، لذا قمت بتجربة شيء مختلف".

وستلعب روجرز في الدور الرابع مع البريطانية الواعدة، إيما رادوكانو.

المصدر: رويترز