طيار إيطالي يحطم رقما عالميا لأطول رحلة بين نفقين بالطائرة (فيديو)

حطم الطيار الإيطالي الاستعراضي الشهير، داريو كوستا، أمس السبت، رقما قياسيا عالميا لأطول رحلة بين نفقين بالطائرة، في مدينة إسطنبول التركية.

ودخل الطيار الإيطالي كتاب "غينيس" للأرقام القياسية، عن طريق اجتياز مسافة 2.26 كم في 43.44 ثانية، بسرعة 245 كيلومترا في الساعة، عبر نفقين في منطقة تشاتالجا بإسطنبول.

VIDEO — Italian pilot Dario Costa breaks world record for longest tunnel flight by plane in Turkey’s Northern Marmara Highway in Çatalcapic.twitter.com/XgxtBQED6u — DAILY SABAH (@DailySabah) September 4, 2021

ومر كوستا عبر أنفاق طريق شمال مرمرة السريع بالطائرة، وعبر مثل الوميض من الفجوة الهوائية بين النفقين دون أن يفقد التحكم في توجيه الطائرة.

ووصلت سرعة الطائرة المتوسطة إلى 245 كيلومترا في الساعة في النفق الأول على ارتفاع متر واحد فوق سطح الأرض، ثم اجتازت النفق الثاني على ارتفاع أقل من 1.6 متر.

وتمكن كوستا من إدارة مسافة ضيقة تبلغ حوالي 4 أمتار بين طرفي الجناح وجدران النفق، على الرغم من تعرض طائرته لرياح جانبية بينما كان يستعد لدخول الفم المنخفض الضيق للنفق الثاني.

وعند مخرج النفق الثاني صعد كوستا إلى السماء بطائرته، محتفلا بنجاحه من خلال دورانه الشهير بطائرته 360 درجة.

مع هذا الأداء، حطم داريو كوستا الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس "لأطول رحلة نفق بالطائرة".

يشار إلى أن داريو كوستا هو منافس إيطالي محترف في سباق "ريد بول أير ريس"، وهو أول إيطالي يتأهل ويتنافس ويفوز بسباق "Red Bull Air Race" العالمي.

المصدر: tr.agency