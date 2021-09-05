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شاهد.. المغربي بدر هاري يسقط بالضربة القاضية أمام جوسيك

الرياضة

شاهد.. المغربي بدر هاري يسقط بالضربة القاضية أمام جوسيك
GLORY Kickboxing/Twitter
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مني البطل المغربي في رياضة الكيك بوكسينغ، بدر هاري، أمس السبت، بهزيمة جديدة، وذلك على يد البولندي أركاديوس جوسيك، بمدينة روتردام الهولندية.

وبدأ هاري صاحب الـ36 عاما، النزال بطريقة جيدة، بعد أن انهال على خصمه بلكمات وركلات متتالية، ما جعله يتحكم في المواجهة.

وخرج البطل المغربي متفوقا على خصمه البولندي خلال الجولة الأولى، قبل أن يتلقى ركلة قوية على مستوى الرأس مع بداية الجولة الثانية، سقط على إثرها بشكل "مفاجئ"، ليعلن الحكم عن هزيمة هاري بالضربة القاضية.

وبهذا يكون البطل المغربي في الكيك بوكسينغ، قد تعرض لهزيمته الثالثة في آخر ثلاثة نزالات، حيث خسر أيضا أمام المصنف أولا عالميا، الهولندي ريكو، والروماني بنجامين أديغبويي.

المصدر: GLORY Kickboxing

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