تصفيات مونديال 2022.. هولندا تعدل مسارها وتركيا تتشبث بالصدارة

أعاد منتخب هولندا، الروح إلى جماهيره بفوزه 4-0 على الجبل الأسود، أمس السبت، وزاد حسابات المجموعة السابعة تعقيدا، مع مواصلة تركيا احتلال الصدارة، فيما لاحقتهما النرويج.

وفي المباراة الأولى، تناوب كل من نجم برشلونة، ممفيس ديباي، ولاعب باريس سان جيرمان، جورجينيو فينالدوم، وجناح أيندهوفن الشاب، كودي غاكبو، على تسجيل رباعية الطواحين، في الدقائق، 38 (من ركلة جزاء)، و62، و70، و76 على الترتيب.

وبهذه النتيجة، بقيت هولندا في المركز الثاني مع عشر نقاط، فيما يحتل منتخب الجبل الأسود (مونتينيغرو)، المركز الرابع مع سبع نقاط.

أما صدارة المجموعة، فبقيت من نصيب تركيا التي تمكنت من حسم مواجهتها مع جبل طارق، بثلاثية نظيفة، سجلها خليل درويش أوغلو، ولاعب وسط إنتر ميلان، هاكان تشالهان أوغلو، ولاعب وسط بشيكتاش، كنان كارامان، في الدقائق 54، 65، و83 على الترتيب.

ورفعت تركيا رصيدها إلى 11 نقطة من خمس مباريات، فيما يقبع منتخب جبل طارق في قعر المجموعة مع صفر نقاط.

وفي مباراة أخرى، حصدت النرويج أيضا نقطتها العاشرة من خمس مباريات أيضا، بفوزها على لاتفيا بهدفين نظيفين، سجلهما إرلينغ هالاند، من ركلة جزاء، في الدقيقة 20، ومحمد اليونسي، في الدقيقة 66.

وبالتالي بات المنتخب النرويجي في المركز الثالث في المجموعة بفارق الأهداف عن هولندا، فيما بقيت لاتفيا خامسة مع أربع نقاط.

المصدر: وكالات