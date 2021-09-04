حصيلة العرب بعد منافسات اليوم في الألعاب البارالمبية 2020.. ميداليات بالجملة

شهدت منافسات اليوم الـ11 من فعاليات دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020"، المقامة حاليا في اليابان، فوز الرياضيين العرب بـ4 ميداليات ذهبية، و5 ميداليات فضية و4 ميداليات برونزية.

وأهدى المغربي زكرياء الدرهم ميدالية ذهبية لبلاده اليوم السبت، في مسابقة رمي الجلة، في الألعاب البارالمبية المقامة في طوكيو.

كما منح مواطنه أيوب سادني الميدالية الذهبية للمغرب بفوزه في سباق 400 متر، ضمن فئة ضعاف البصر، وحطم بذلك الرقم القياسي العالمي بزمن قدره 47 ثانية و38 جزءا بالمائة من الثانية.

وأضاف المغربي عز الدين نوري ميدالية فضية إلى رصيده بلاده بفوزه بالمركز الثاني في منافسات رمي الجلة F34، مسجلا رمية بلغت 11.55 م.

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وفاز المنتخب المغربي للمكفوفين بالميدالية البرونزية لمسابقة كرة القدم، بعد فوزه على الصين برباعية نظيفة.

وأصبح في رصيد المغرب 10 ميداليات (3 ميداليات ذهبية، و4 فضية و3 برونزية).

واختتم البطل التونسي وليد كتيلة مشاركته في دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو بأفضل ما يكون، وذلك عندما فجر مفاجأة كبرى تمثلت في حصده الميدالية الذهبية لسباق 800 م كراسي لفئة "تي 34" فجر اليوم السبت، قاطعا المسافة بزمن قدره 1 دقيقة واحدة و45 ثانية و50 جزءا بالمئة من الثانية.

وذهبت الميدالية الفضية إلى الإماراتي محمد الحمادي، والبرونزية إلى الصيني إنغ يانغ.

وأحرز كتيلة الميدالية الذهبية الثانية له في هذه الألعاب البارالمبية، وذلك بعد حصوله على ذهبية سباق 100 متر برقم قياسي بارالمبي جديد.

كما توجت التونسية نورهان بالحاج سالم (18 عاما) في أول مشاركة لها بالألعاب البارالمبية، بالميدالية الفضية لمسابقة دفع الجلة للسيدات من فئة "إف 40"، بعد أن حققت رقما شخصيا جديدا برمية بلغت 8.33 م.

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ورفعت تونس بذلك رصيدها إلى 11 ميدالية، منها 4 ميداليات ذهبية، إضافة إلى 5 ميداليات فضية، وبرونزيتان.

وتوج البطل الأردني أحمد هندي بالميدالية الذهبية ضمن منافسات رمي الجلة F34، اليوم السبت، مسجلا رقما قدره 12.25م، محطما الرقم القياسي العالمي المسجل باسمه سابقا.

وتعتبر هذه الميدالية الذهبية الرابعة للأردن في دورة الألعاب البارالمبية الحالية، بعد 3 ذهبيات حققها أبطال المنتخب لرفع الأثقال وهم: عمر قرادة وعبد الكريم خطاب وجميل الشبلي إلى جانب برونزية تحققت من خلال لاعبة كرة الطاولة ختام أبو عوض.

وحصدت الجزائر ميداليتين فضيتين عبر كل من العداء عبد الكريم كرعي بفوزه في سباق 1500 فئة (T 38)، وكمال كرجنة بفوزه في مسابقة رمي الجلة فئة (F33).

ورفعت الجزائر بذلك رصيدها إلى 12 ميدالية، منها 4 ميداليات ذهبية إضافة 4 ميداليات فضية، و4 ميداليات برونزية.

وواصل الإماراتي محمد القايد تألقه في الألعاب البارالمبية بعدما نجح اليوم السبت، في إهداء بلاده فضية سباق 800 متر على الكراسي المتحركة فئة "تي 34" بزمن قدره دقيقة و45.59 ثانية، وذلك بعد فوز بالميدالية البرونزية لسباق 100 متر مضمار للكراسي المتحركة.

ورفع القايد رصيد الإمارات في الدورة إلى ثلاث ميداليات موزعة بين ذهبية وفضية وبرونزية.

بينما منح العراقي ويلدان النخيلاوي ميدالية برونزية لبلاده، بفوزه بالمركز الثالث في مسابقة رمي رمح الرمح لفئة (F41).

وكذلك أهدى الكويتي فيصل سرور الميدالية البرونزية لبلاده، بفوز بالمركز الثالث في مسابقة دفع الجلة لفئة (F61).

وأهدى القطري عبد القدير عبد الرحمن الميدالية الأولى لبلاده، بعد أن احتل المركز الثالث في مسابقة رمي الجلة مسجلا مسافة بلغت 11.36 متر، وتوج بالميدالية البرونزية.

وبهذه النتائج ارتفع إجمالي الميداليات التي حصل عليها الرياضيون العرب في الألعاب البارالمبية في طوكيو إلى 56 ميدالية توزعت على النحو التالي:

وفي ما يلي ترتيب الدول العربية في دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020"، بعد منافسات اليوم السبت 4 سبتمبر 2021، من حيث الميداليات الذهبية:

1- تونس - 11 ميدالية (4 ميداليات ذهبية، و5 فضية، وبرونزيتان).

2- الجزائر – 12 ميدالية (4 ميداليات ذهبية، و4 ميداليات فضة، و4 ميداليات برونزية).

3- المغرب – 10 ميداليات (3 ميداليات ذهبية، و4 ميداليات فضية، و3 ميداليات برونزية).

4- الأردن – 5 ميداليات (4 ميداليات ذهبية، وبرونزية واحدة).

5- الإمارات – 3 ميداليات (ميدالية ذهبية واحدة، وميدالية فضية واحدة، وميدالية برونزية واحدة).

6- مصر – 7 ميداليات (5 ميداليات فضية، وميداليتان برونزيتان).

7- العراق – 3 ميداليات (ميدالية فضية واحدة، وميداليتان برونزيتان).

8- الكويت – ميداليتان (ميدالية فضية واحدة، وميدالية برونزية واحدة).

9- السعودية - ميدالية برونزية واحدة.

10- سلطنة عمان - ميدالية برونزية واحدة.

11- قطر - ميدالية برونزية واحدة.

المصدر: وكالات