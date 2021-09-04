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ردود الأفعال بعد تعرض تركي آل الشيخ لنزيف وخضوعه لعملية "صعبة"

الرياضة

ردود الأفعال بعد تعرض تركي آل الشيخ لنزيف وخضوعه لعملية
/Christian Hartmann
صورة من الأرشيف
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طمأن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم السبت، متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي على حالته، بعد تعرضه لنزيف وخضوعه لعملية وصفت بـ"الصعبة".

وكان الصحفي السعودي، الموظف في هيئة الترفيه السعودية، عبد الله مخارش، غرد، أمس الجمعة، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" بأن تركي آل الشيخ أجرى عملية جراحية ناجحة، بعد تعرضه لنزيف ظل يعاني منه منذ 3 أشهر، وأنه الآن في غرفة العناية المركزة.

وأشار مخارش إلى أن آل الشيخ تأخر في إجراء العملية نظرا لصعوبتها، كما أن تأخير إجرائه لها ضاعف من صعوبتها.

ودعا عبد الله مخارش لتركي آل الشيخ بالشفاء "من كل ألم يشعر به".

وفي أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد العملية الجراحية الصعبة، كتب رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية عبر حسابه على "تويتر"، مطمئنا محبيه ومتابعيه: "الحمد الله، أنا بخير، وأشكر كل من سأل، لا أراكم الله مكروه".

وحرص العديد من أصدقاء المستشار تركي آل الشيخ، إعلاميين وفنانين على تهنئته على تعافيه ونجاح العملية الصعبة، ومن بينهم فارس عوض، وعلي سعيد الكعبي، ونانسي عجرم، وبلقيس فتحي، وأحلام، وأصالة نصري وغيرهم.

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، قد أعلن في نوفمبر 2020 عن عودته إلى الرياض بعد رحلة علاجية طويلة.

ووثّق آل الشيخ عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي لحظة وصوله إلى مطار الرياض بمقطع فيديو، إذ قام بمجرد نزوله من الطائرة بصلاة ركعتين شكر.

واستمرت رحلة علاج تركي آل الشيخ أكثر من 5 أشهر في مدينة نيويورك الأمريكية.

المصدر: وكالات 

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