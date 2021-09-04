بارالمبياد طوكيو.. الروسي سافرونوف يحصد ذهبية سباق 200 متر

حطم العداء الروسي دميتري سافرونوف، الرقم القياسي العالمي لسباق 200 متر ضمن دورة الألعاب البارالمبية المقامة في طوكيو، لينال الميدالية الذهبية.

وحل سافرونوف البالغ عمره 25 عاما، في المركز الأول، بزمن قدره 23 ثانية، ليحطم الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة الأوكراني إيغور تسفيتكوف (23:04 ثانية)، والذي حل ثانيا في سباق اليوم، بتسجيله 23:25 ثانية.

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وذهبت الميدالية البرونزية للروسي الآخر، أرتيوم كلاشيان، الذي جاء في المركز الثالث، بزمن 23:57 ثانية.

وواصل الفريق الروسي، تحديث رقمه القياسي من حيث عدد الميداليات على مر تاريخ مشاركاته في الألعاب البارالمبية، حيث حصد حتى لآن 113 ميدالية متنوعة في بارالمبياد طوكيو، علما بأن الرقم القياسي السابق كان 102 ميدالية (36 ذهبية، و38 فضية، و28 برونزية)، وحققه الفريق البارالمبي الروسي في ألعاب لندن عام 2012.

تجدر الإشارة إلى أن النسخة الحالية من الألعاب البارالمبية ستختتم غدا الأحد.

المصدر: championat.com