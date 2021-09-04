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محمد صلاح يصل الغابون للانضمام للمنتخب المصري

الرياضة

محمد صلاح يصل الغابون للانضمام للمنتخب المصري
Reuters
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وصل نجم نادي ليفربول الإنجليزي، قائد منتخب مصر، محمد صلاح، إلى الغابون للانضمام إلى تشكيلة "الفراعنة".

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة الغابون، غدا الأحد، ضمن منافسة الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022".

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ووصلت البعثة المصرية إلى الغابون أمس الجمعة، قبل أن يلتحق بها صلاح اليوم السبت.

ولم يتمكن صلاح من الانضمام لمنتخب مصر في مواجهة أنغولا بالجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لمونديال قطر، التي فاز بها "الفراعنة" على أرضهم (1-0)، وذلك بسبب قيود الحجر الصحي الخاصة بفيروس كورونا، التي تفرضها بريطانيا على الأشخاص الوافدين من دول، بينها مصر.

ويتطلع المنتخب المصري في لقاء الغابون، لتحقيق فوز جديد لبسط سيطرته على المجموعة السادسة، وتعزيز حظوظه لحجز البطاقة الأولى المؤهلة للدور الحاسم لتصفيات مونديال قطر.

المصدر: RT

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