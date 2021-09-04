كشف موعد التحاق رونالدو بتدريبات مانشستر يونايتد

كشفت تقارير إعلامية إنجليزية موعد التحاق النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بتدريبات فريقه الانجليزي الجديد – القديم، مانشستر يونايتد.

وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن رونالدو، الذي وصل إلى مانشستر أمس الجمعة، سيخضع لفترة الحجر الصحي لمدة خمسة أيام تطبيقا لبروتوكول فيروس كورونا.

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وأضافت أن المهاجم البرتغالي، سينضم للتدريبات يوم الأربعاء المقبل، حال ظهور سلبية عينة اختباره تجاه فيروس كورونا.

وإذا سارت كل الأمور على يرام، فمن المنتظر أن يخوض "الدون" مباراته الأولى مع مانشستر، في الـ11 من سبتمبر الجاري، عندما يواجه "الشياطين الحمر" فريق نيوكاسل في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وكان رونالدو، رحل خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة عن يوفنتوس، ليعود إلى صفوف مانشستر يونايتد بعد رحيله عنه قبل 12 عاما.

المصدر: ذا صن