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جدول مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم

الرياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم
Reuters
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تقام، اليوم السبت، العديد من المباريات في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وفيما يلي مواعيد المباريات حسب توقيت مكة المكرمة:

فنلندا # كازاخستان – الساعة 16:00

إيرلندا # أذربيجان – 19:00

صربيا # لوكسمبورغ – 19:00

لاتفيا # النرويج – 19:00

سلوفينيا # مالطة – 19:00

قبرص # روسيا – 19:00

قطر # البرتغال (لن تحتسب نتيجة المباراة) – 19:45

أوكرانيا # فرنسا – 21:45

جبل طارق # تركيا – 21:45

هولندا # الجبل الأسود – 21:45

جزر فاروه # الدنمارك – 21:45

إسرائيل # النمسا – 21:45

اسكتلندا # مولدوفا – 21:45

سلوفاكيا # كرواتيا – 21:45

المصدر: RT

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