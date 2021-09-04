جدول مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r7kw
تقام، اليوم السبت، العديد من المباريات في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".
وفيما يلي مواعيد المباريات حسب توقيت مكة المكرمة:
فنلندا # كازاخستان – الساعة 16:00
إيرلندا # أذربيجان – 19:00
صربيا # لوكسمبورغ – 19:00
لاتفيا # النرويج – 19:00
سلوفينيا # مالطة – 19:00
قبرص # روسيا – 19:00
قطر # البرتغال (لن تحتسب نتيجة المباراة) – 19:45
أوكرانيا # فرنسا – 21:45
جبل طارق # تركيا – 21:45
هولندا # الجبل الأسود – 21:45
جزر فاروه # الدنمارك – 21:45
إسرائيل # النمسا – 21:45
اسكتلندا # مولدوفا – 21:45
سلوفاكيا # كرواتيا – 21:45
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.