جدول مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم

تقام، اليوم السبت، العديد من المباريات في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وفيما يلي مواعيد المباريات حسب توقيت مكة المكرمة:

فنلندا # كازاخستان – الساعة 16:00

إيرلندا # أذربيجان – 19:00

صربيا # لوكسمبورغ – 19:00

لاتفيا # النرويج – 19:00

سلوفينيا # مالطة – 19:00

قبرص # روسيا – 19:00

قطر # البرتغال (لن تحتسب نتيجة المباراة) – 19:45

أوكرانيا # فرنسا – 21:45

جبل طارق # تركيا – 21:45

هولندا # الجبل الأسود – 21:45

جزر فاروه # الدنمارك – 21:45

إسرائيل # النمسا – 21:45

اسكتلندا # مولدوفا – 21:45

سلوفاكيا # كرواتيا – 21:45

المصدر: RT