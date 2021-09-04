صلاح يحتفي بمرور عقد على حمله قميص منتخب مصر (صورة)

عبر النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول، عن اعتزازه بالسنوات التي قضاها في صفوف منتخب "الفراعنة".

ونشر صلاح صورة له بقميص منتخب مصر، عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام"، وعلق عليها قائلا:" 10 سنوات وما زال العد"، في إشارة إلى الفترة التي قضاها مع "الفراعنة" حتى الآن.

ولم يتمكن صلاح من الانضمام لمنتخب مصر، في مواجهة أنغولا بالجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لمونديال قطر، التي فاز بها "الفراعنة" على أرضهم (1-0)، وذلك بسبب قيود الحجر الصحي الخاصة بفيروس كورونا، التي تفرضها بريطانيا على الأشخاص الوافدين من دول، بينها مصر.

ومن المنتظر أن ينضم صلاح لتشكيلة منتخب مصر، الذي سيواجه مضيفه الغابوني، غدا الأحد، ضمن الجولة الثانية لتصفيات كأس العالم.

ويتطلع المنتخب المصري في لقاء الغابون، لتحقيق فوز جديد لبسط سيطرته على المجموعة السادسة، وتعزيز حظوظه لحجز البطاقة الأولى المؤهلة للدور الحاسم لتصفيات مونديال قطر.

المصدر: وكالات