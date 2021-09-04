الروسي مدفيديف يواصل مسيرته بنجاح في أمريكا المفتوحة

فاز الروسي دانييل مدفيديف على منافسه في الدور الثالث لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس، بابلو أندوخار 6-0، و6-4، و6-3، ليحقق انتصاره الثالث في أقل من ساعتين في بطولة العام الحالي.

وقدم مدفيديف، المصنف ثانيا عالميا، أداء رائعا أمام الإسباني غير المصنف، وارتكب ثلاثة أخطاء بسيطة فقط في سعيه للفوز بأول بطولة كبرى، بعد عامين من خسارة النهائي في نيويورك أمام النجم الإسباني رافائيل نادال.

R1 vs Gasquet: 6-4, 6-3, 6-1

R2 v. Koepfer: 6-4, 6-1, 6-2

R3 v. Andujar: 6-0, 6-4, 6-3@DaniilMedwed is all business this fortnight 💪 #USOpenpic.twitter.com/dbiTOWykew — ATP Tour (@atptour) September 3, 2021

ولم يخسر اللاعب الروسي أي مجموعة حتى الآن في أمريكا المفتوحة، وواجه لحظات صعبة قليلة في مباراته ضد أندوخار.

وقال مدفيديف، الذي حصد رابع ألقابه لبطولات الأساتذة الشهر الماضي في تورونتو: "الشي الإيجابي الرئيسي هو الفوز بثلاث مجموعات لأن أندوخار كان يقاتل جيدا".

ومن المنتظر أن يخوض مدفيديف مواجهة قوية في الدور الرابع أمام البريطاني دانييل إيفانز، الذي فاز على المصنف أولا عالميا، الصربي، نوفاك دجوكوفيتش، في دورة مونت كارلو في أبريل الماضي.

المصدر: وكالات