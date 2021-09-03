ديبالا يرفض عرض "السيدة العجوز" لتجديد الولاء

وصلت المفاوضات بين يوفنتوس والأرجنتيني باولو ديبالا بشأن توقيع الأخير عقدا جديدا، إلى طريق مسدود، وفقًا لما ذكرته تقارير صحفية إيطالية مساء الجمعة.

وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن المحادثات بين نادي يوفنتوس ونجمه الأرجنتيني باولو ديبالا البالغ من العمر 27 عاما، بشأن تمديد عقده توقفت، لعدم توصل الطرفين إلى اتفاق بشأن اللاعب.

وينتهي عقد ديبالا الحالي في الصيف المقبل، ما يعني أن يوفنتوس يجب أن يتحرك بسرعة لتجديد العقد من أجل تجنب فقدان اللاعب مجانا العام المقبل.

وأوضح "كالتشيو ميركاتو" أن ديبالا وافق على رؤية يوفنتوس للمستقبل ويريد ملء الفراغ الذي تركه رونالدو. ومع ذلك، فقد رفض عرض النادي، لأنه أقل من العرض الذي تم تقديمه للاعب سابقا، ويتقاضى الأرجنتيني الآن راتبا سنويا قدره 6.2 مليون جنيه إسترليني.

وأكد أن ديبالا ينتظر رقما قريبا من الرقم الذي تم دفعه لزميله المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت عندما وقع على عقد براتب سنوي قدره (10.3 مليون جنيه إسترليني سنويا)، لكن النادي يجد صعوبات في تقديم أجر مماثل بسبب تداعيات فيروس كورونا.

المصدر: وكالات