بيراميدز يرد على الزمالك رسميا بشأن عبد الله السعيد

رد نادي بيراميدز المصري لكرة القدم، على تصريحات حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، بشأن وجود مفاوضات رسمية مع ناديه لضم عبد الله السعيد خلال فترة الانتقالات الجارية.

وأكد حسين لبيب، في تصريحات تلفزيونية أنه فتح خطا رسميا مع إدارة بيراميدز للتفاوض حول ضم عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، وقال إن عبد الله السعيد وافق على اللعب لنادي الزمالك، بعد الحصول على ترحيب من اللاعب.

نشر بيراميدز بيانا رسميا للرد على تصريحات حسين لبيب جاء فيه: "يؤكد نادي بيراميدز وبشكل قاطع أنه لم يحدث أي تفاوض بين رئيسه التنفيذي المهندس ممدوح عيد، ورئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك حسين لبيب، بشأن قائد فريقنا عبد الله السعيد. ويود النادي أن يوضح أن عبد الله السعيد مستمر في صفوف بيراميدز بوصفه قائد الفريق ولا يمكن الاستغناء عنه ولا نية لرحيله في ظل عقد ساري بين النادي ونجمه"، مشيرا إلى أن أمر التفاوض بشأن عبد الله السعيد غير مطروح على الإطلاق.

ويشير بيراميدز إلى أن العلاقة الطيبة بينه وبين كافة الأندية المصرية، وخاصة نادي الزمالك، تجعل من غير المقبول الحديث في وسائل الإعلام من جانب مسؤولي الزمالك بشأن قائد النادي وقائد منتخب مصر والإشارة إلى مفاوضات غير حقيقية، بل والتصريح في وسائل الإعلام بالتفاوض مع لاعبين دون علم ناديهم، وعليه فإن النادي لن يقبل التفاوض بشأن قائده، وهذا الباب مغلق نهائيا.

المصدر: وكالات