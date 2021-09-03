رسميا.. بيانيتش ينضم إلى بشيكتاش ليستمر خروج اللاعبين من برشلونة

أكد بشيكتاش التركي، اليوم الجمعة، تعاقده مع لاعب الوسط ميراليم بيانيتش، على سبيل الإعارة من برشلونة حتى نهاية الموسم، ليصبح اللاعب البوسني آخر المغادرين للنادي الإسباني.

وأعلن بشيكتاش، أنه سيدفع 2.7 مليون يورو للحصول على خدمات بيانيتش (31 عاما) حتى يونيو 2022.

ووصل بيانيتش إلى برشلونة العام الماضي من يوفنتوس، الذي لعب بصفوفه منذ 2016، وخاض 30 مباراة مع "البارسا" في جميع المسابقات، لكنه عجز عن حجز مكان بالتشكيلة الأساسية.

ورحل العديد من اللاعبين عن برشلونة هذا الصيف، ومن بينهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي انضم لباريس سان جيرمان، والفرنسي أنطوان غريزمان، الذي غادر في آخر يوم بفترة الانتقالات ليعود إلى أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة.

واضطر برشلونة لتخفيض أجور عدة لاعبيه في فترة الانتقالات الأخيرة، وحتى مغادرة ميسي لم تكن كافية للالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف للدوري الإسباني وليتمكن الفريق الكتالوني من تسجيل لاعبين جدد في صفوفه.

وأقر برشلونة بأنه طلب من لاعبيه المخضرمين قبول خفض رواتبهم وتأجيل مستحقاتهم، ووافق جيرار بيكيه أولا ليسمح للنادي بتسجيل إيمرسون رويال، الذي بيع إلى توتنهام هوتسبير، وممفيس ديباي، وإيريك غارسيا.

وبعد بيكيه، وافق جوردي ألبا، والقائد سيرجيو بوسكيتس في اليوم الأخير بفترة الانتقالات، ما سمح بتسجيل الوافد الجديد سيرخيو أغويرو أخيرا.

المصدر: رويترز