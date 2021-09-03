بارالمبياد طوكيو.. روسيا تحقق أكبر حصيلة من الميداليات في تاريخها

تمكن الفريق الروسي في الألعاب البارالمبية المقامة في طوكيو، من تحديث رقمه القياسي من حيث عدد الميداليات على مر تاريخ مشاركاته في تلك الألعاب.

ومنح السباح رومان جدانوف، اليوم الجمعة، الميدالية رقم 103 للفريق الروسي، بفوزه بسباق 50 مترا سباحة على الظهر، وهذا العدد من الميداليات هو الأكبر في تاريخ روسيا في الألعاب البارالمبية الصيفية.

وكان الرقم السابق 102 ميدالية (36 ذهبية، و38 فضية، و28 برونزية)، وحققه الفريق البارالمبي الروسي في ألعاب لندن عام 2012.

وسيكون بمقدور الفريق البارالمبي الروسي، تعزيز رقمه القياسي في الألعاب الحالية التي تختتم منافساتها بعد غد الأحد، من خلال حصد المزيد من الميداليات.

تجدر الإشارة إلى أن الفريق الروسي، يشارك في "بارالمبياد طوكيو"، تحت راية اللجنة البارالمبية الروسية، ويتم عزف مقطوعة من مؤلفات الموسيقار الروسي الشهير، بيوتر تشايكوفسكي، أثناء تتويج الرياضيين الروس، بدلا من النشيد الوطني الروسي، وذلك بسبب العقوبات المفروضة على روسيا من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

المصدر: .gazeta.ru