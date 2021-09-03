جونسون ينتقد إساءة عنصرية "مشينة" استهدفت لاعبي إنجلترا في المجر

دعا رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، الاتحاد الدولي لكرة القدم، لاتخاذ إجراءات بشأن إساءات عنصرية "مشينة" استهدفت لاعبي منتخب إنجلترا خلال مباراة ضد المجر في تصفيات كأس العالم.

وكتب جونسون على حسابه في موقع "تويتر"، اليوم الجمعة: "من غير المقبول تماما أن يتعرض لاعبو إنجلترا لإساءات عنصرية في المجر الليلة الماضية".

It is completely unacceptable that @England players were racially abused in Hungary last night.



I urge @FIFAcom to take strong action against those responsible to ensure that this kind of disgraceful behaviour is eradicated from the game for good. — Boris Johnson (@BorisJohnson) September 3, 2021

وحث الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على "اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين، للقضاء على هذا النوع من السلوك المشين في اللعبة إلى الأبد".

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن بعض لاعبي إنجلترا تعرضوا لإساءات عنصرية من مشجعي الفريق المجري صاحب الضيافة، خلال المباراة التي أقيمت في بودابست أمس الخميس، لحساب الجولة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال "قطر 2022"، وفازت بها إنجلترا برباعية دون رد.

وقالت محطة "آي.تي.في" التلفزيونية، وشبكة "سكاي سبورتس"، إن مراسليهما سمعوا سخرية بعض الجماهير من المهاجم رحيم سترلينغ، والبديل جود بلينجهام (ذويا بشرة سوداء)، بتقليد أصوات القردة ضدهم.

المصدر: رويترز