شاهد.. مدافع فنزويلي يتدخل بعنف على ركبة ميسي والحكم يطرده

أثار النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، القلق خلال فوز منتخب بلاده بنتيجة 3-1 على فنزويلا، فجر اليوم الجمعة، في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر.

وتدخل لاعب منتخب فنزويلا، أدريان مارتينيز، بشكل قوي وعنيف على ركبة ميسي، وقرر حكم المباراة إشهار البطاقة الصفراء للمدافع الفنزويلي، لكن بعد مراجعة تقنية الفيديو عاد لإشهار البطاقة الحمراء المباشرة.

Foul on Messi that led to a red card during Argentina’s game vs Venezuela. Glad his leg isn’t in pieces after that 😰 pic.twitter.com/WGRS93p6Kj — El Mogos (@stickybusiness0) September 3, 2021

#LaSeleccionEnRadio10 ⚽️ | Por este patadón a Messi se fue expulsado Luis Martínez en @SeleVinotintopic.twitter.com/Wt09ib0IW4 — Radio 10 - AM 710 (@Radio10) September 3, 2021

The foul on Lionel Messi that resulted in a red card 😬 pic.twitter.com/5Sx3rJcq4B — 🇲🇽 (@FutbolFax) September 3, 2021

وبحسب قناة "Tyc" الأرجنتينية، فإن ميسي عانى من جرح أسفل الركبة، لكن لحسن حظه كان الجرح سطحيا، وربما هذا التدخل كان سيسبب لـ"البرغوث" المزيد من التعقيدات.

وأكمل ميسي المباراة حتى نهايتها، بعدما تلقى العلاج اللازم، وساهم في تحقيق "التانغو" الفوز وحصد النقاط الثلاث.

يذكر أن هذه المباراة هي الأولى لميسي مع الأرجنتين بعد تتويجه معه ببطولة كوبا أمريكا في العاشر من يوليو الماضي، وبعد انتقاله هذا الصيف من برشلونة إلى باريس سان جيرمان.

المصدر: وكالات