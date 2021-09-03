شاهد.. تصرف رائع لميسي بعد اقتحام الجماهير الملعب للقائه

شهدت نهاية مباراة منتخب فنزويلا وضيفه الأرجنتيني في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية لمونديال قطر، اليوم الجمعة، اقتحام بعض الجماهير أرضية الملعب للقاء نجم "راقصي التانغو"، ليونيل ميسي.

وبعد إطلاق الحكم، صافرته معلنا نهاية المباراة بفوز الأرجنتين 3-1، تسللت بعض الجماهر الفنزويلية إلى أرض الملعب، وركضت في تجاه ميسي، لكن أمن الملعب حاول منع المشجعين من الاقتراب من النجم الأرجنتيني.

In today's match fans going crazy for Messi, you'll never see anything like this for any other footballer ever.#WorldCupQualifierspic.twitter.com/821aeIQioa — Fardeen (@SRKsFardeen) September 3, 2021

Venezuelan fans trying to enter the pitch after the match to get a hold of Messi 😂♥️

pic.twitter.com/5UpnrptBmu — EverythingMessi™ (@EverythingLM10_) September 3, 2021

ومع ذلك، فقد تناقل رواد مواقع التواصل، شريط فيديو رائعا لميسي وهو يحمل طفلا فنزويليا من المعجبين به.

Messi really has the streets. Fans were gathering in hordes to meet Leo. 🐐 pic.twitter.com/IRHtSkqwis — 𝙨𝙤𝙝𝙤𝙢 ‎४ (@AwaaraHoon) September 3, 2021

ALERTA DE FOFURA!!! 🥰😍 Messi recebeu com muito carinho uma criança que invadiu o campo com sua camisa no PSG. É assim que se faz Van Dijk... 👀 pic.twitter.com/rj3cpyM2XA — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) September 3, 2021

وكان الطفل الصغير يرتدي القميص رقم 30 لميسي في فريقه الجديد، باريس سان جيرمان، وكان هذا الطفل من بين المتسللين للملعب للقاء "البرغوث" واحتضانه، فحقق له الأخير أمنيته.

وشارك ميسي، الذي لعب 24 دقيقة فقط هذا الموسم مع ناديه الجديد باريس سان جيرمان، شارك في مباراة فنزويلا كاملة، وحرمه فقط من التسجيل الحارس ويلكر فارينيز ببعض التصديات الجيدة.

وتحتل الأرجنتين المركز الثاني في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

المصدر: مواقع التواصل