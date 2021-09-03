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شاهد.. تصرف رائع لميسي بعد اقتحام الجماهير الملعب للقائه

الرياضة

شاهد.. تصرف رائع لميسي بعد اقتحام الجماهير الملعب للقائه
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شهدت نهاية مباراة منتخب فنزويلا وضيفه الأرجنتيني في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية لمونديال قطر، اليوم الجمعة، اقتحام بعض الجماهير أرضية الملعب للقاء نجم "راقصي التانغو"، ليونيل ميسي.

وبعد إطلاق الحكم، صافرته معلنا نهاية المباراة بفوز الأرجنتين 3-1، تسللت بعض الجماهر الفنزويلية إلى أرض الملعب، وركضت في تجاه ميسي، لكن أمن الملعب حاول منع المشجعين من الاقتراب من النجم الأرجنتيني.

ومع ذلك، فقد تناقل رواد مواقع التواصل، شريط فيديو رائعا لميسي وهو يحمل طفلا فنزويليا من المعجبين به.

وكان الطفل الصغير يرتدي القميص رقم 30 لميسي في فريقه الجديد، باريس سان جيرمان، وكان هذا الطفل من بين المتسللين للملعب للقاء "البرغوث" واحتضانه، فحقق له الأخير أمنيته.

وشارك ميسي، الذي لعب 24 دقيقة فقط هذا الموسم مع ناديه الجديد باريس سان جيرمان، شارك في مباراة فنزويلا كاملة، وحرمه فقط من التسجيل الحارس ويلكر فارينيز ببعض التصديات الجيدة.

وتحتل الأرجنتين المركز الثاني في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

المصدر: مواقع التواصل

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